Президент Алмазбек Атамбаев принял заместителя Премьер-министра Узбекистана Адхама Икрамова

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 января, принял заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан, руководителя комплекса по вопросам культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты Адхама Икрамова.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о совместной работе, проводимой правительственными делегациями Кыргызстана и Узбекистана по согласованию позиций в вопросах делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Договоренность об интенсификации данной работы была достигнута по итогам переговоров между Президентом Алмазбеком Атамбаевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
На встрече также были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества в наиболее приоритетных сферах двустороннего взаимодействия.
Президент Алмазбек Атамбаев с удовлетворением отметил положительную динамику обоюдной поддержки мер по укреплению отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Во встрече также принял участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков.
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики
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