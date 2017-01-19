Президент Алмазбек Атамбаев принял заместителя Премьер-министра Узбекистана Адхама Икрамова

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 января, принял заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан, руководителя комплекса по вопросам культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты Адхама Икрамова.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о совместной работе, проводимой правительственными делегациями Кыргызстана и Узбекистана по согласованию позиций в вопросах делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Договоренность об интенсификации данной работы была достигнута по итогам переговоров между Президентом Алмазбеком Атамбаевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На встрече также были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества в наиболее приоритетных сферах двустороннего взаимодействия.

Президент Алмазбек Атамбаев с удовлетворением отметил положительную динамику обоюдной поддержки мер по укреплению отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Во встрече также принял участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков.

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики