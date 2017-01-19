ГУБОП МВД: Раскрыто тяжкое преступление, совершенное в 1994 году в Кеминском районе Чуйской области

Бишкек, "Саясат. kg". В декабре 2016 года сотрудниками ГУБОП МВД Кыргызской Республики при проведении оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативных данных раскрыто тяжкое преступление двадцатидвухлетней давности.

В результате принятых мер органами внутренних дел задержан гражданин У.Х. 1975 г.р., житель Чуйской области, подозреваемый в совершении убийства.



1 сентября 1994 года примерно в 16:00 часов в 3 км. от села Чым-Коргон

Кеминского района на обочине объездной трассы Бишкек-Торугарт был

обнаружен полуобгоревший труп мужчины с признаками насильственной

смерти. Личность мужчины вскоре было установлена, им оказался гражданин

Дементьев Иван 1921 года рождения, житель г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской

области. По данным ГУБОП погибший И.Дементьев является участником

Великой Отечественной войны, занимался частным извозом на своей

автомашине марки «ВАЗ».



По данному факту прокуратура Кеминского района Чуйской области

возбуждала уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

ст.95 УК КР «Убийство» (старой редакции).



Преступление оставалось нераскрытым на протяжении нескольких лет, все

это время работа по установлению лиц, совершивших жестокое убийство, как

и иных преступлений, не прекращалась. Оперативным работникам милиции

понадобилось много времени, чтобы, наконец, выйти на след убийц и

задержать подозреваемого.



В результате проведенных мероприятий установлено, что гражданин У.Х. в

1994 году в составе группы (всего их по предварительным данным было

четверо) совершил убийство с целью завладения вышеуказанной автомашиной.

Тело водителя сожгли на объездной автодороге, впоследствии автомашина

была продана другим лицам, деньги разделили между собой.



По предварительным данным указанные лица отдыхали на озере, после того

как кончились деньги, решили любым путем раздобыть наличные.



Задержанный мужчина передан в следственный отдел ОВД Кеминского района.

Следствие возобновлено. Задержанному лицу предъявлено обвинение уже по

другой тяжкой статье старой редакции УК - ст.94 «Умышленное убийство,

совершенное при отягчающих обстоятельствах».



Расследование продолжается. Принимаются меры по установлению

соучастников преступления.

Пресс-служба МВД