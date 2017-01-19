ГУБОП МВД: Задержан соучастник убийства, совершенного в 2011 году на территории исправительной колонии

Бишкек, "Саясат. kg". 20 мая 2011 года в спортивном зале учреждения №19 ГСИН, расположенного в селе Зеленое Сокулукского района Чуйской области, было обнаружено тело осужденного Батырова Сабыркула 1966 г.р., в повешенном состоянии.



С.Батыров, состоящий на оперативном учете МВД на член ОПГ, отбывал срок

наказания за убийство депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Баямана Эркинбаева, имевшего место 21 сентября 2005 года.

Согласно заключению экспертов смерть осужденного наступила в результате

ушиба головного мозга. По данному факту СУ ГСИН КР возбудил уголовное

дело по признакам преступления предусмотренного ст.97 (Убийство) УК КР.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью

МВД совместно со следственным управлением ГСИН провели ряд

оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые активно

способствовали раскрытию убийства, остававшейся на протяжении нескольких

лет нераскрытой. Необходимо отметить, что одним из основных направлений

деятельности ГУБОП МВД остается раскрытие тяжких и особо тяжких

преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы.



По данным ГУБОП в ходе мероприятий в рамках уголовного дела было

установлено, что убийство С.Батырова совершенно осужденными лицами,

членами так называемого «общака». Все они состоят на оперативном учете

МВД как активные члены ОПГ.



Как правило, многие осужденные за тяжкие преступления лица умеют красиво

говорить, производить впечатления на окружающих, не исключено что именно

эти качества как-то помогли «положенцу», одному из соучастников убийства

после освобождения «устроиться» имамом сельской мечети в Иссык-Кульской

области. Его вытащили и задержали оперативники ГУБОП МВД весной 2016

года.



Еще одному непосредственному соучастнику убийства удавалось скрываться

от следствия и суда. В августе прошлого года его объявили в розыск.



Накануне 12 января 2017 года сотрудники ГУБОП МВД КР установили

местонахождения скрывавшегося лица. Гражданина Б.Т. ранее неоднократно

судимого, состоящего на оперативном учете МВД как член ОПГ, задержали в

г.Бишкек и доставили в Следственное управление ГСИН.

Пресс-служба МВД