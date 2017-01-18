Кунакунов хитрит или ГКНБ не дает житья?     

В свое время Максата Кунакунова и Алтынбека Жумангазиева обвинили в финансировании террористов, в подготовке насильственного захвата власти, сейчас идут судебные разбирательства по их делу.
Общественность начала обсуждать то, как они пожаловались омбудсмену, заявив, что подверглись в тюрьме пыткам. Кунакунов сообщил, что ему иголкой протыкали пальцы под ногтями, пытали током, подмешивали психотропные вещества в еду. А ГКНБ сообщает, что упомянутая информация не соответствует действительности. Часть общественности считает, что никто не заслуживает пыток. Другая часть воспринимает это как распространение подсудимыми провокационной информации для привлечения к себе внимания и чтобы избежать наказание.
Источник: газета "Фабула пресс" №3 от 17.01.2017 / стр. 3
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