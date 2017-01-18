Таттыгуль Дооталиева уволена из КГМА за некорректные публикации по авиакатастрофе в соцсетях

Она уволена по статье 83, пункт 8 Трудового кодекса КР - совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением работы.

Преподаватель Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) Таттыгуль Дооталиева, написавшая негативное сообщение о крушении самолета близ аэропорта «Манас», уволена. Об этом сообщил пресс-секретарь КГМА Абибилла Пазылов.

По его словам, она уволена по статье 83, пункт 8 Трудового кодекса КР - совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением работы.

Напомним, Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу, на своей странице в «Фейсбуке» написала, что это «какой-то естественный отбор, чистка нации», указав, что погибшие приехали из регионов.

Ранее официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов заявил «Азаттыку», что по сообщению Дооталиевой будет проведена экспертиза на наличие в нем призывов межрегионального и межнационального характера, по итогам которой будет принято решение по применению мер воздействия.

Грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дачи СУ близ аэропорта «Манас». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Гонконг - Стамбул, в Бишкеке самолет должен был совершить посадку для дозаправки. По данным Министерства здравоохранения, 37 человек погибли, более 10 человек пострадали.

"Азаттык"