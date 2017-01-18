Во время крушения “Боинга” в поселке Дача-Суу погибла сотрудница газеты “Кут билим”

Из всей семьи в живых остался только первоклассник Султан
Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня в селе Манас хоронят сотрудницу газеты “Кут билим” Наргизу Джумакунову, ее мужа Дербишалиева Азамата и двух детей – 5-летнего Актана и 4-х месячную Раяну. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Наргизе Джумакуновой было всего 32 года. Вместе с мужем она закрыла собой двоих маленьких детей во время крушения самолета. Из всей семьи в живых остался только первоклассник Султан, который рано утром пошел в школу.
На похороны в село Манас люди приходят целыми семьями.
В похоронах принял участие коллектив министерства образования и науки во главе с министром Гульмирой Кудайбердиевой.
Родственникам переданы денежные средства.
Ранее коллектив ведомства перечислил однодневную заработную плату в фонд помощи пострадашвим.
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