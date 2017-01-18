 В Баткене сотрудники милиции задержали мужчину, который убил свою бывшую  жену

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Баткенского области совместно с сотрудниками ОВД Баткенского района задержан подозреваемый 33-летний Э.С. в убийстве своей бывшей жены.
Мама двоих детей из села Чек Баткенского района стала жертвой бывшего
супруга, с которым развелась 2 года назад. Тело убитой нашли в поле
неподалёку от участка Чет-Булак Баткенского района.
Трагедия произошла 15 января 2017 года, в этот день бывшие супруги
встретились на центральном рынке. Чтобы поговорить, как говориться по
душам, бывший супруг предложил ей отъехать. Между бывшими супругами
произошла ссора. Бывший муж 27-летней потерпевшей, 33-летний житель
Кадамжайского района, взял камень и несколько раз ударил по голове. От
полученных повреждений женщина скончалась на месте.
С целью сокрытия преступления бывший супруг избавился от телефона и
сумки бывшей жены, выбросив их в реку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления
предусмотренной ч.2 ст.97 (убийство) УК Кыргызской Республики.
Расследование продолжается.
Пресс-служба МВД КР
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