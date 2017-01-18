В Баткене сотрудники милиции задержали мужчину, который убил свою бывшую жену

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Баткенского области совместно с сотрудниками ОВД Баткенского района задержан подозреваемый 33-летний Э.С. в убийстве своей бывшей жены.



Мама двоих детей из села Чек Баткенского района стала жертвой бывшего

супруга, с которым развелась 2 года назад. Тело убитой нашли в поле

неподалёку от участка Чет-Булак Баткенского района.



Трагедия произошла 15 января 2017 года, в этот день бывшие супруги

встретились на центральном рынке. Чтобы поговорить, как говориться по

душам, бывший супруг предложил ей отъехать. Между бывшими супругами

произошла ссора. Бывший муж 27-летней потерпевшей, 33-летний житель

Кадамжайского района, взял камень и несколько раз ударил по голове. От

полученных повреждений женщина скончалась на месте.



С целью сокрытия преступления бывший супруг избавился от телефона и

сумки бывшей жены, выбросив их в реку.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления

предусмотренной ч.2 ст.97 (убийство) УК Кыргызской Республики.



Расследование продолжается.

Пресс-служба МВД КР