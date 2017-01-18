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 В Баткене сотрудники милиции задержали мужчину, который убил свою бывшую  жену

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД  Баткенского области совместно с сотрудниками ОВД Баткенского района  задержан подозреваемый 33-летний Э.С. в убийстве своей бывшей жены.


Мама двоих детей из села Чек Баткенского района стала жертвой бывшего 
супруга, с которым развелась 2 года назад. Тело убитой нашли в поле 
неподалёку от участка Чет-Булак Баткенского района.


Трагедия произошла 15 января 2017 года, в этот день бывшие супруги  
встретились на центральном рынке. Чтобы поговорить, как говориться по 
душам, бывший супруг предложил ей отъехать. Между бывшими супругами 
произошла ссора. Бывший муж 27-летней потерпевшей, 33-летний житель 
Кадамжайского района, взял камень и несколько раз ударил по голове. От 
полученных повреждений женщина скончалась на месте.


С целью сокрытия преступления бывший супруг избавился от телефона и 
сумки бывшей жены, выбросив их в реку.


По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления 
предусмотренной ч.2 ст.97 (убийство) УК Кыргызской Республики.  

 

 
Расследование продолжается.

 

 

Пресс-служба МВД КР

           

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