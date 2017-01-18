В Сузакском районе Жалал-Абадской области проведены оперативные мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений

Бишкек, "Саясат. kg". В Жалал-Абадской области органами внутренних дел проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений.



По данным УВД Жалал-Абадской области 17 декабря на территории Сузакского

района проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам

(3) членов экстремистской организации «Хизб ут-тахрир».



Оперативно-следственные мероприятия проводись подразделениями областного

УВД, Сузакского РОВД совместно с ГКНБ.



Так, в ходе обыска в домах членов запрещенной организации обнаружены

материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки и др.

В одном из домов экстремистские материалы были спрятаны в тандыре. Все

изъятая литература, а также компьютеры, DVD диски направлены на

теологическую экспертизу. Следственные мероприятия продолжаются.

10 ГУ МВД и другие подразделения продолжают оперативно-розыскные и

профилактические мероприятий по предупреждению и пресечению

религиозно-экстремистских проявлений. Разъяснительные работы среди

населения проводятся также совместно с местными органами власти и

духовенства.



По данным УВД Жалал-Абадской области в результате проводимых

профилактических работ в прошлом году более 60 граждан в регионе

добровольно отказались от идей и участия в запрещенной партии РЭО «Хизб

ут-Тахрир».

Пресс-служба МВД

Пресс-служба УВД Жалал-Абадской области