В Сузакском районе Жалал-Абадской области проведены оперативные  мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений

Бишкек, "Саясат. kg". В Жалал-Абадской области органами внутренних дел проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений.
По данным УВД Жалал-Абадской области 17 декабря на территории Сузакского
района проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам
(3) членов экстремистской организации «Хизб ут-тахрир».
Оперативно-следственные мероприятия проводись подразделениями областного
УВД, Сузакского РОВД совместно с ГКНБ.
Так, в ходе обыска в домах членов запрещенной организации обнаружены
материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки и др.
В одном из домов экстремистские материалы были спрятаны в тандыре. Все
изъятая литература, а также компьютеры, DVD диски направлены на
теологическую экспертизу. Следственные мероприятия продолжаются.
10 ГУ МВД и другие подразделения продолжают оперативно-розыскные и
профилактические мероприятий по предупреждению и пресечению
религиозно-экстремистских проявлений. Разъяснительные работы среди
населения проводятся также совместно с местными органами власти и
духовенства.
По данным УВД Жалал-Абадской области в результате проводимых
профилактических работ в прошлом году более 60 граждан в регионе
добровольно отказались от идей и участия в запрещенной партии РЭО «Хизб
ут-Тахрир».
Пресс-служба МВД
Пресс-служба УВД Жалал-Абадской области
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