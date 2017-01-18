           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

В Сузакском районе Жалал-Абадской области проведены оперативные  мероприятия, направленные на пресечение экстремистских проявлений

Бишкек, "Саясат. kg". В Жалал-Абадской области органами внутренних дел проведены  оперативно-следственные мероприятия, направленные на пресечение  экстремистских проявлений.


По данным УВД Жалал-Абадской области 17 декабря на территории Сузакского 
района проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам 
(3) членов экстремистской организации «Хизб ут-тахрир».  


Оперативно-следственные мероприятия проводись подразделениями областного 
УВД, Сузакского РОВД совместно с ГКНБ.


Так, в ходе обыска в домах членов запрещенной организации обнаружены 
материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки и др. 
В одном из домов экстремистские материалы были спрятаны в тандыре. Все 
изъятая литература, а также компьютеры, DVD диски направлены на 
теологическую экспертизу. Следственные мероприятия продолжаются.
10 ГУ МВД и другие подразделения продолжают оперативно-розыскные и 
профилактические мероприятий по предупреждению и пресечению 
религиозно-экстремистских проявлений.  Разъяснительные работы среди 
населения проводятся также совместно с местными органами власти и 
духовенства.


По данным УВД Жалал-Абадской области в результате проводимых 
профилактических работ в прошлом году более 60 граждан в регионе 
добровольно отказались от идей и участия в запрещенной партии РЭО «Хизб 
ут-Тахрир».

 

 

Пресс-служба МВД
Пресс-служба УВД Жалал-Абадской области

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить