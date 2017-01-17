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Опознаны тела 32 погибших в результате авиакатастрофы в Сокулуке, самый младший – 4-хмесячный младенец

 В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения

 

1.Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2012 года рождения; 
2. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2014 года рождения; 
3. Шералиева Сабина Уларбековна, 2011 года рождения; 
4. Шералы уулу Уларбек, 1990 года рождения; 
5. Жуманалы кызы Акмарал, 1990 года рождения; 
6. Чокоева Кундуз Таалайбековна (беременная), года рождения; 
7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович, 1982 года рождения; 
8. Шералиева Айдай, 2 года; 
9. Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 года рождения; 
10. Исакова Гүлжан Муратбековна, 1980 года рождения; 
11. Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009- года рождения; 
12. Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная), 1988 года рождения; 
13. Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 года рождения; 
14. Солтокенова Фарида Алмазбековна, 1969 года рождения; 
15. Максатбеков Тимур Зарылбекович, 2006 года рождения; 
16. Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960 года рождения; 
17. Орозбаева Айжамал Максатбековна, 1989 года рождения; 
18. Батыров Сүйүн, 1966 года рождения; 
19. Жумакунова Наргиза Болотбековна, 1984 года рождения; 
20. Абакиров Актан Азаматович, 2011 года рождения; 
21. Абакирова Раяна Азаматовна, 4 месяца; 
22. Шамибек уулу Айбол, 2006 года рождения; 
23. Белекова Адинай Руслановна, 2010 года рождения; 
24. Орозбаева Бүнаркан, 1959 года рождения; 
25. Келишова Айнуса, 1976 года рождения; 
26. Казин Ондул (второй пилот), 1958 года рождения; 
27. Ибрагим Дирандгин (пилот), 1958 года рождения; 
29. Кубанычбеков Аман Кубанычбекович, 1997 года рождения; 
30. Осмонов Айболот Санжарович, 2006 года рождения; 
31. Осмонов Анарбек Санжарович, 2014- года рождения; 
32. Санжар кызы Аяна, 2007 года рождения.

 

В 07:31 сегодня, 16 января, на территорию поселка Дача-Суу Сокулукского района вблизи аэропорта "Манас" упал самолет "Боинг-747", следовавший рейсом Гонконг-Стамбул. Борт принадлежал "Турецким авиалиниям".  В результате авиакатастрофы погибло 35 человек, разрушено 23 дома. Из погибших четверо – члены экипажа лайнера, остальные – кыргызстанцы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Во всех областях продолжается кампания по оказанию помощи пострадавшим. 

 

 

Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org

           

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