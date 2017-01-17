Опознаны тела 32 погибших в результате авиакатастрофы в Сокулуке, самый младший – 4-хмесячный младенец

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения

1.Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2012 года рождения;

2. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2014 года рождения;

3. Шералиева Сабина Уларбековна, 2011 года рождения;

4. Шералы уулу Уларбек, 1990 года рождения;

5. Жуманалы кызы Акмарал, 1990 года рождения;

6. Чокоева Кундуз Таалайбековна (беременная), года рождения;

7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович, 1982 года рождения;

8. Шералиева Айдай, 2 года;

9. Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 года рождения;

10. Исакова Гүлжан Муратбековна, 1980 года рождения;

11. Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009- года рождения;

12. Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная), 1988 года рождения;

13. Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 года рождения;

14. Солтокенова Фарида Алмазбековна, 1969 года рождения;

15. Максатбеков Тимур Зарылбекович, 2006 года рождения;

16. Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960 года рождения;

17. Орозбаева Айжамал Максатбековна, 1989 года рождения;

18. Батыров Сүйүн, 1966 года рождения;

19. Жумакунова Наргиза Болотбековна, 1984 года рождения;

20. Абакиров Актан Азаматович, 2011 года рождения;

21. Абакирова Раяна Азаматовна, 4 месяца;

22. Шамибек уулу Айбол, 2006 года рождения;

23. Белекова Адинай Руслановна, 2010 года рождения;

24. Орозбаева Бүнаркан, 1959 года рождения;

25. Келишова Айнуса, 1976 года рождения;

26. Казин Ондул (второй пилот), 1958 года рождения;

27. Ибрагим Дирандгин (пилот), 1958 года рождения;

29. Кубанычбеков Аман Кубанычбекович, 1997 года рождения;

30. Осмонов Айболот Санжарович, 2006 года рождения;

31. Осмонов Анарбек Санжарович, 2014- года рождения;

32. Санжар кызы Аяна, 2007 года рождения.

В 07:31 сегодня, 16 января, на территорию поселка Дача-Суу Сокулукского района вблизи аэропорта "Манас" упал самолет "Боинг-747", следовавший рейсом Гонконг-Стамбул. Борт принадлежал "Турецким авиалиниям". В результате авиакатастрофы погибло 35 человек, разрушено 23 дома. Из погибших четверо – члены экипажа лайнера, остальные – кыргызстанцы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Во всех областях продолжается кампания по оказанию помощи пострадавшим.

Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org