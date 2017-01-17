В МИД КР открыта книга соболезнований

Сегодня, в День траура по погибшим при крушении “Боинга-747” в поселке Дача-Суу, будут приспущены государственные флаги КР во всех загранучреждениях

Бишкек, “Саясат.kg”. В связи с Днам траура 17 января, во всех загранучреждениях Кыргызской Республики отменены все культурно-праздничные мероприятия, на зданиях будут приспущены государственные флаги и будет открыта книга соболезнований.

Об этом говорится в информационном сообщении МИД КР.

Напомним, что Указом президента А.Атамбаева 17 января 2017 года объявлен Днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета «Боинг 747», случившейся 16 января 2017 года и повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

В здании МИД КР сегодня, 17 января будет открыта книга соболезнований по следующему графику:

с 10.00 до 12.00 ч.

с 14.00 до 17.00 ч.