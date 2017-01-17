Сотрудники органов внутренних дел Кыргызской Республики перечислят однодневную зарплату пострадавшим при крушении самолета

Бишкек, “Саясат. kg”. Министерство Внутренних дел Кыргызской Республики выражает искрение соболезнования родным, близким, семьям погибших и пострадавших от крушения самолета произошедшего 16 января 2017 года близ аэропорта «Манас».
Бишкек, “Саясат. kg”. Министерство Внутренних дел Кыргызской Республики выражает искрение соболезнования родным, близким, семьям погибших и пострадавших от крушения самолета произошедшего 16 января 2017 года близ аэропорта «Манас».
Личным составом органов внутренних дел Кыргызстана приятно
решение о перечисление однодневной заработной платы, в фонд помощи
пострадавшим.
Пресс-служба МВД КР
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