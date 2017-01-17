ГУБНОН МВД КР: задержан уроженец Токтогульского района с 1 кг.975 гр. гашишем

Бишкек, “Саясат. kg”. Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызской Республики совместно с сотрудниками ОВД Сокулукского района провели совместную операцию по незаконному обороту наркотиков.
Так, по полученной оперативной информации о том, что 27–летний житель с. Кызыл-Озгоруш Токтогульского района, причастен к незаконному хранению и сбыту наркотических средств.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУБНОН
МВД КР совместно с сотрудниками ОВД Сокулукского района в селе
Ново-Павловка была остановлена автомашина марки «Тайота-Раф-4» под
управлением 27-летнего К.У.
В салоне машины сотрудники милиции обнаружили спортивную сумку, внутри
которого, обнаружено и изъято 146штук спичечных коробок упакованные
скотчем 3 свертка в форме кирпича с содержанием вещества темно-зеленого
цвета. По предварительным данным наркотическое средство является
«гашиш» общим весом 1 кг 975 гр. Водитель 27-летний К.У. задержан
стражами порядка.
Подозреваемый пояснил, что изготовил их сам летом 2016 года и хранил
наркотики с целью сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК Кыргызской
Республики. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества..
Пресс-служба МВД КР
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