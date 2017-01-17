ГУБНОН МВД КР: задержан уроженец Токтогульского района с 1 кг.975 гр. гашишем

Бишкек, “Саясат. kg”. Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызской Республики совместно с сотрудниками ОВД Сокулукского района провели совместную операцию по незаконному обороту наркотиков.

Так, по полученной оперативной информации о том, что 27–летний житель с. Кызыл-Озгоруш Токтогульского района, причастен к незаконному хранению и сбыту наркотических средств.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУБНОН

МВД КР совместно с сотрудниками ОВД Сокулукского района в селе

Ново-Павловка была остановлена автомашина марки «Тайота-Раф-4» под

управлением 27-летнего К.У.



В салоне машины сотрудники милиции обнаружили спортивную сумку, внутри

которого, обнаружено и изъято 146штук спичечных коробок упакованные

скотчем 3 свертка в форме кирпича с содержанием вещества темно-зеленого

цвета. По предварительным данным наркотическое средство является

«гашиш» общим весом 1 кг 975 гр. Водитель 27-летний К.У. задержан

стражами порядка.



Подозреваемый пояснил, что изготовил их сам летом 2016 года и хранил

наркотики с целью сбыта.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК Кыргызской

Республики. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения

под стражу



Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы

на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества..







Пресс-служба МВД КР