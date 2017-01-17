Президент Турции в телефонном разговоре выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву

Бишкек, “Саясат. kg”. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил соболезнования Президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета вблизи Бишкека
Бишкек, “Саясат. kg”. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву и народу страны в связи с человеческими жертвами в результате крушения грузового самолета вблизи Бишкека.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы.
Отдел информационной политики Аппарата Президент Кыргызской Республики
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