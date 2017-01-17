МВД: Сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок на месте авиакрушения в поселке Дачи-СУ

Бишкек, “Саясат. kg”. Сотрудниками милиции проведено оцепление места происшествия, обеспечивается охрана общественного порядка. В настоящее время

сотрудники милиции устанавливают обстоятельства происшествия, проводят

необходимые следственные действия. Те, кто распространяет слухи о

мародерстве на месте крушения, дезинформируют общественность. В район

дачного участка после поступления сигнала направлено необходимое

количество сотрудников ГУВД Чуйской области, полка специального

назначения МВД и оперативно-следственные группы ГУВД и МВД КР. Место

происшествия полностью оцеплено. На территорию не пускают никаких

посторонних людей, поэтому о мародерстве не может быть и речи.

Сотрудниками милиции контролируются и близлежащие дома. Также

организовано круглосуточное посменное дежурство, для сотрудников милиции

осуществляющим круглосуточное дежурство по обеспечению общественного

порядка созданы необходимые условия.



Сотрудниками милиции в ходе обеспечения общественного порядка пресечены

кражи имущества с места крушения самолета. Так, сотрудниками

Сокулукского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 164 часть 2 УК КР

в отношении жителя данного дачного участка Т.Н. 1985 года рождения. В

ходе предварительного расследования установлено, что один из жителей не

пострадавших домов, находящихся в относительной близости с местом

крушения самолета, начал собирать целые коробки, выпавшие с борта

Боинга. Эти коробки с вещами и прочими предметами он собирал и складывал

во дворе своего дома.



Сотрудниками милиции он задержан и доставлен в ближайшее отделение

милиции Сокулукского района. Других подобных фактов не

зарегистрировано. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по

статье 280 часть 3 УК КР «Нарушение правил безопасности движения и

эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц».

Уголовное дело передано в ГСУ МВД для организации расследования. Создана

межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников

органов МВД и ГКНБ, которые проводят все необходимые мероприятия по

тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Министерство Внутренних дел Кыргызской Республики выражает искренние

соболезнования родным, близким, семьям погибших и пострадавших от

крушения самолета произошедшего 16 января 2017 года близ аэропорта

«Манас». Личным составом органов внутренних дел Кыргызстана принято

решение о перечислении однодневной заработной платы в фонд помощи

пострадавшим.





Пресс-служба МВД КР