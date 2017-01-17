МВД: Сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок на месте авиакрушения в поселке Дачи-СУ

Бишкек, “Саясат. kg”. Сотрудниками милиции проведено оцепление места происшествия, обеспечивается охрана общественного порядка. В настоящее время
сотрудники милиции устанавливают обстоятельства происшествия, проводят
необходимые следственные действия. Те, кто распространяет слухи о
мародерстве на месте крушения, дезинформируют общественность. В район
дачного участка после поступления сигнала направлено необходимое
количество сотрудников ГУВД Чуйской области, полка специального
назначения МВД и оперативно-следственные группы ГУВД и МВД КР. Место
происшествия полностью оцеплено. На территорию не пускают никаких
посторонних людей, поэтому о мародерстве не может быть и речи.
Сотрудниками милиции контролируются и близлежащие дома. Также
организовано круглосуточное посменное дежурство, для сотрудников милиции
осуществляющим круглосуточное дежурство по обеспечению общественного
порядка созданы необходимые условия.
Сотрудниками милиции в ходе обеспечения общественного порядка пресечены
кражи имущества с места крушения самолета. Так, сотрудниками
Сокулукского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 164 часть 2 УК КР
в отношении жителя данного дачного участка Т.Н. 1985 года рождения. В
ходе предварительного расследования установлено, что один из жителей не
пострадавших домов, находящихся в относительной близости с местом
крушения самолета, начал собирать целые коробки, выпавшие с борта
Боинга. Эти коробки с вещами и прочими предметами он собирал и складывал
во дворе своего дома.
Сотрудниками милиции он задержан и доставлен в ближайшее отделение
милиции Сокулукского района. Других подобных фактов не
зарегистрировано. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по
статье 280 часть 3 УК КР «Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц».
Уголовное дело передано в ГСУ МВД для организации расследования. Создана
межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников
органов МВД и ГКНБ, которые проводят все необходимые мероприятия по
тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.
Министерство Внутренних дел Кыргызской Республики выражает искренние
соболезнования родным, близким, семьям погибших и пострадавших от
крушения самолета произошедшего 16 января 2017 года близ аэропорта
«Манас». Личным составом органов внутренних дел Кыргызстана принято
решение о перечислении однодневной заработной платы в фонд помощи
пострадавшим.
Пресс-служба МВД КР
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