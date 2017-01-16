Генпрокуратура России готова рассмотреть запрос о выдаче Батукаева

В Москве состоялась двусторонняя встреча генеральных прокуроров Кыргызстана и России.
На переговорах Индиры Джолдубаевой с Юрием Чайкой речь зашла о возможной экстрадиции криминального авторитета на родину.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по различным аспектам прокурорской деятельности, оказания правовой помощи и экстрадиции. В частности, был затронут вопрос о выдаче А. Батукаева в Кыргызскую Республику, ныне отбывающего наказание в учреждении ФСИН России по Чеченской Республике. Генеральным прокурором Кыргызстана была озвучена твердая позиция требовать дальнейшую выдачу А.Батукаева для приведения приговора кыргызского суда в исполнение", - говорится в сообщении ГП Кыргызстана.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что по этому вопросу стороны пришли к взаимопониманию, и российские коллеги выразили готовность вернуться к рассмотрению запроса о выдаче Батукаева в Кыргызстан.
Напомним, вор в законе был отпущен из тюрьмы и выехал за пределы республики, так как Батукаева признали смертельно больным. И из гуманных соображений авторитету решили смягчить наказание. За него хлопотали бывший генеральный прокурор Аида Салянова, экс-омбудсмен Турсунбек Акун и целый ряд других высокопоставленных лиц.
Весной 2013 года Азиза Батукаева вывезли из нарынской тюрьмы и в сопровождении почетного эскорта доставили в аэропорт "Манас". Откуда на частном самолете криминальный авторитет вылетел в Чечню. Позже выяснилось, что анализы, представленные как доказательство смертельной болезни Батукаева, были подменены, а сам он никакими серьезными недугами не страдает.
С мая 2014 года Генеральная прокуратура Кыргызстана не прекращает попыток добиться экстрадиции Азиза Батукаева. В главном надзорном ведомстве России отказывались рассматривать вопрос о выдаче авторитета, так как он отбывает наказания по преступлениям, совершенным на территории РФ.
Недавно в Сети интернет появились снимки, где запечатлен криминальный авторитет на некоем праздничном мероприятии. На фото в обстановке, очень похожей на элитный ресторан, чем на места лишения свободы, происходит крупное застолье.
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