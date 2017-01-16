Как падали самолеты. Хроника авиакатастроф от Кумтора до Дачи-Суу

Крушение грузового Боинга 747 ранним утром 16 января унесло жизни 35 человек, среди которых члены экипажа и жители села Дача-Суу Сокулукского.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.



Боинг 747-400 выполнял регулярный рейс из Гонконга в Стамбул и планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

"ВБ" вспоминает авиапроисшествия, которые произошли в Кыргызстане.

Первое крупное крушение случилось в 1996 году. Тогда в ущелье Жууку Джеты-Огузского района разбился вертолет, который доставлял на рудник Кумтор сотрудников предприятия. Погибли 15 человек.

В марте 2000 года разбился ещё один вертолет. Ми8 летел по курсу Бишкек - Нарын - Кок-Кыя - Ак-Сай, чтобы осмотреть охотничьи угодья. Из-за падения мощности двигателя вертолет врезался в скалу.

В октябре 2002 года во время посадки в аэропорту "Манас" самолет Ил-62 рейса Москва - Бишкек столкнулся с ограждением и загорелся. На борту было восемь человек. Все выжили, двое получили ранения. Но самолет сгорел дотла.

Одна из крупнейших трагедий случилась в августе 2008-го. Боинг-737, направлявшийся из Бишкека в Тегеран, при взлете не смог набрать высоту. Он начал совершать маневр для возврата, но упал у села Жаны-Жер. На борту было 90 пассажиров, в том числе 17 членов юношеской сборной Кыргызстана по баскетболу.

Погибли 64 человека. В ходе разбирательств виновными признаны командир экипажа и второй пилот, которые остались живы. Они получили по 5 лет лишения свободы.

В мае 2013 года топливозаправщик ВВС США вылетел в Афганистан. Пилот доложил, что собирается обойти грозовой фронт, но через несколько минут рухнул. В катастрофе погибли три человека.

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