На месте крушения самолета под Бишкеком выявлены факты мародерства, один человек задержан

На месте крушения самолета под Бишкеком выявлены факты мародерства, сообщает корреспондент «Азаттыка».

Несколько человек, собиравшие ценные вещи и телефоны,задержаны сотрудниками милиции.

Пресс-секретарь МВД Бакыт Сеитов сообщил «Азаттыку», что в результате авиакатастрофы, находившийся на борту груз, разлетелся. По его словам, один из местных жителей собирал коробки у себя дома. Он задержан и доставлен в отделение милиции для следственных мероприятий. Место крушения лайнера отцеплено сотрудниками милиции.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании разбился сегодня примерно в 7.30 утра близ аэропорта «Манас». Он упал на близлежащие дома. Лайнер выполнял рейс по маршруту Гонконг - Стамбул, в Бишкеке должен был совершить посадку для дозаправки.

В ходе встречи с президентом Алмазбеком Атамбаевым министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что, по предварительным данным, подтверждена гибель, по меньшей мере, 31 человека, обнаружены 9 фрагментов человеческих тел.

Азаттык