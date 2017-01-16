Что известно об авиакатастрофе под Бишкеком

В окрестностях аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании, совершавший посадку для дозаправки.

Число жертв уже превысило 30 человек, большинство из которых местные жители. 17 января в КР объявлен день траура.



Грузовой самолет «Боинг 747-400F» турецкой авиакомпании, следовавший из Гонконга в Стамбул, должен был совершить в аэропорту «Манас» посадку для дозаправки. Около 07.20 он, перелетев взлетно-посадочную полосу, разбился в населенном пункте. По последним данным МЧС, погиб 31 человек, обнаружены фрагменты еще 9 тел.​ 11 человек пострадали.

Самолет принадлежит турецкой авиакомпании АСТ, занимающейся перевозкой драгоценностей, опасных грузов, скоропортящихся продуктов и т. д. Что было на борту разбившегося самолета, пока неизвестно.

Действия правительства

По словам первого вице-премьер-министра КР Мухамметкалыя Абулгазиева, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов.

«Несмотря на густой туман за последние сутки в аэропорту совершили посадку 11 самолетов. Самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой и разбился в населенном пункте», - сказал он.

К расследованию причин крушения грузового самолета будут привлечены специалисты Международного авиационного комитета (МАК).

Транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета. Дело открыли по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие гибель нескольких лиц», сообщили в Генеральной прокуратуре.

Уголовное дело передано в МВД республики для расследования. Также создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, которой проводятся все необходимые мероприятия по тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Активисты объявили о сборе средств для пострадавших. Кроме того, Центр защиты детей заявил о готовности принять детей из пострадавших семей.

Азаттык