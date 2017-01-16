Похоже, скоро мы заголосим «бедный, горемычный МВД!»

Выяснилось, работающие в Академии женщины-повара, всего 6 человек, не могут получить денежные средства за трудовые отпуска за период 15-20 лет.

В течение 20-25 лет перерабатывают трудовую норму на 50 часов ежемесячно, не получают компенсацию. Мы подсчитали, сумма не выданных денег достигла от 1 млн до 4 млн. Все это вынес на свет, оспаривая вопиющую правду Афтандил Кадыркулов, и как нам понять, что на него начались гонения?! Атамбаев оказывает доверие то одному, то другому министру, направляя в МВД с напутствием «исправьте МВД», а оно не исправляется, а наоборот, все больше опрокидывается, а? Очевидно, совершенно ни на что не способен и вон тот самый любимый телохранитель. Все та же система: открыто говорящие подвергаются гонениям, выгоняются с работы, как говорится, возбуждаются дела. Лишь бы вам потом не аукнулось. Похоже, скоро мы пойдем голосить «бедный, горемычный Эм-Бы-Ды!» (МВД).

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №2 от 13.01.2017/стр.5, перевод: gezitter.org