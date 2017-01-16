17 января в Кыргызстане объявлен днем траура

Указ об этом сегодня подписал президент А.Атамбаев
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, подписал Указ “Об объявлении 17 января 2017 года днем траура в Кыргызской Республике по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета “Боинг-747”.
Текст Указа:
“16 января 2017 года в результате авиакатастрофы в Чуйской области разбился грузовой самолет «Боинг – 747», следовавший авиарейсом Гонконг – Бишкек.
Авиакатастрофа, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, явилась тяжелой утратой для всего народа Кыргызстана. Государственные органы Кыргызской Республики принимают меры по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавшим. Глубоко скорбя по погибшим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, постановляется:
1. Объявить 17 января 2017 года днем траура в Кыргызской Республике.
2. В день траура на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.
3. Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
4. Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания
Президент
Кыргызской Республики
А.Ш. Атамбаев”.
Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.
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