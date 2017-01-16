Глава МЧС К.Боронов рассказал А.Атамбаеву о мерах, принимаемых спасателями по ликвидации последствий крушения турецкого авиалайнера

В результате крушения грузового самолета “Боинг-747” установлена гибель по меньшей мере 31 человека и обнаружены 9 фрагментов человеческих тел.

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

В ходе встречи глава чрезвычайного ведомства доложил президенту, что по предварительным данным в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» установлена гибель по меньшей мере 31 человека и обнаружены 9 фрагментов человеческих тел.

Кроме того, Кубатбек Боронов рассказал о мерах, принимаемых спасателями совместно с представителями других компетентных государственных органов по ликвидации последствий крушения воздушного судна.

Президент Алмазбек Атамбаев поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.