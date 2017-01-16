Глава МЧС К.Боронов рассказал А.Атамбаеву о мерах, принимаемых спасателями по ликвидации последствий крушения турецкого авиалайнера

В результате крушения грузового самолета “Боинг-747” установлена гибель по меньшей мере 31 человека и обнаружены 9 фрагментов человеческих тел.
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.
В ходе встречи глава чрезвычайного ведомства доложил президенту, что по предварительным данным в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» установлена гибель по меньшей мере 31 человека и обнаружены 9 фрагментов человеческих тел.
Кроме того, Кубатбек Боронов рассказал о мерах, принимаемых спасателями совместно с представителями других компетентных государственных органов по ликвидации последствий крушения воздушного судна.
Президент Алмазбек Атамбаев поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!