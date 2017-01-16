Число погибших при крушении борта в Бишкеке достигло 35

Число погибших в результате авиакатастрофы достигло 35-ти. Об этом сегодня, 16 января, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Согласно информации, число погибших может вырасти. В настоящее время уточняется ущерб, причиненный домам в ареале крушения самолета. На данный момент сообщается, что борт снес 65 жилых домов.

Сегодня приблизительно в 07:30 утра летевший и Гонконга грузовой борт не долетел до аэропорта "Манас" и упал на территории села Дача-Суу Сокулукского района. До этого сообщалось, что в результате крушения погибли 28 местных жителей и 4 члена экипажа

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org