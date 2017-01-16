Народ сыт по горло проделками двух молодцев

Вы же знаете двух депутатов парламента из СДПК - Узарбека Жылкыбаева и Данияра Аттокурова.
Ранее мы в газете писали критические материалы об Иссык-Кульской области, о закулисных кадровых назначениях двух депутатов, о том, что они не сумели поддержать референдум. Как понимать то, что они начали оказывать давление на местных активистов, поговаривая: "Почему вы информируете газеты о наших неудачах, почему на нас жалуетесь?" Вместо того чтобы притеснять своих земляков, этим молодцам следовало бы перестать вести себя как в выражении: "Не моет голову и винит вшей, не убирается в доме и винит собаку". Узара Жылкыбаева мы знаем, из какой среды он пришел в политику (привык оказывать давление), а Данияру Аттокурову следовало бы перестать обвинять других за то, что про него пишут. Вместо этого он мог бы ответить на критику Рената Самудинова. Народный избранник должен вести себя открыто.
Источник: газета "Азия news" №2 от 12.01.2017 / стр. 7, перевод: gezitter.org
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