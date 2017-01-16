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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 «Налог с сауны» кормит милицию Появляются недовольства начальником Ошского ГУВД Кылычбеком Жолдошевым. Оказывается, в вышеуказанном городе все занимающиеся бизнесом от мелочевки до сауны платят специальный «налог» милиции. Вызывает недовольство, что помимо выплаты государству законных налогов существует еще дополнительная выплата незаконных налогов милиции. Интересно, эти деньги стоят на личном контроле Кылычбека Жолдошева. Что нам сказать, пусть бог даст милиции нравственности. Наверняка, не усвоятся деньги, взятые с сауны. Кстати, говорят, такой же «налог с саун» есть и в Джалал-Абаде. Как же грязная еда не застревает в глотках милиционеров и служит пищей, а? Источник: газета «Ачык саясат плюс» №2 от 13.01.2017/стр.2, перевод: gezitter.org Добавить комментарий