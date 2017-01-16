В Бишкеке состоится спартакиада для работников системы образования

Более ста человек примут участие в соревнованиях по волейболу, стритболу, тогуз-коргоолу, футболу, шахматам, настольному теннису и ордо.
Бишкек, “Саясат.kg”. Завтра, 17 января, стартует Бишкекская Спартакиада “Ден соолук” для работников системы образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
Данное мероприятие организовано Республиканским центром по спортивно-массовой и оздоровительной работе “Жаштык” при Министерстве образования и науки.
Цель соревнований - пропаганда физической культуры и спорта среди работников вузов и спузов.
Более ста человек примут участие в соревнованиях по волейболу, стритболу, тогуз-коргоолу, футболу, шахматам, настольному теннису и ордо.
Сильнейшие команды будут участвовать в финальной республиканской Спартакиаде “Ден соолук” 2017 года.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!