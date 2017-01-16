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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 4 В Бишкеке состоится спартакиада для работников системы образования Более ста человек примут участие в соревнованиях по волейболу, стритболу, тогуз-коргоолу, футболу, шахматам, настольному теннису и ордо. Бишкек, “Саясат.kg”. Завтра, 17 января, стартует Бишкекская Спартакиада “Ден соолук” для работников системы образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР. Данное мероприятие организовано Республиканским центром по спортивно-массовой и оздоровительной работе “Жаштык” при Министерстве образования и науки. Цель соревнований - пропаганда физической культуры и спорта среди работников вузов и спузов. Более ста человек примут участие в соревнованиях по волейболу, стритболу, тогуз-коргоолу, футболу, шахматам, настольному теннису и ордо. Сильнейшие команды будут участвовать в финальной республиканской Спартакиаде “Ден соолук” 2017 года. Добавить комментарий