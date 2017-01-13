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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 Депутат Евгения Строкова не согласна с предложением коллеги ротировать чиновников по регионам Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Евгения Строкова не согласна с коллегой Ирины Карамушкиной, предложившей проводить ротацию чиновников по регионам.

Напомним, сегодня на заседании фракции обсуждается работа правительства по улучшению кадровой политики в госорганах.



«Я согласна, что ротация должна существовать, но в здоровом виде, а не так, как проводили ее в школах. Если один наладил работу, а у другого ничего нет, зачем их ротировать между собой?» - задается вопросом Евгения Строкова.



По ее словам, нерадивого нужно снимать с должности, а того, кто наладил работу, переводить на другой участок. Но в том, чтобы просто поменять чиновников местами, она не видит смысла. URL: http://www.24.kg/vlast/43119/ Добавить комментарий