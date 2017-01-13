Депутат Евгения Строкова не согласна с предложением коллеги ротировать чиновников по регионам

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Евгения Строкова не согласна с коллегой Ирины Карамушкиной, предложившей проводить ротацию чиновников по регионам.
Напомним, сегодня на заседании фракции обсуждается работа правительства по улучшению кадровой политики в госорганах.
«Я согласна, что ротация должна существовать, но в здоровом виде, а не так, как проводили ее в школах. Если один наладил работу, а у другого ничего нет, зачем их ротировать между собой?» - задается вопросом Евгения Строкова.
По ее словам, нерадивого нужно снимать с должности, а того, кто наладил работу, переводить на другой участок. Но в том, чтобы просто поменять чиновников местами, она не видит смысла.
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