В столице Сирии прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Мощный взрыв произошел в четверг в дамасском квартале Кафр-Суса. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Данные о жертвах разнятся. Так, агентство Reuters сообщило о четырех погибших, "Интерфакс" пишет, что погибли не менее пяти, ранены не менее 15 человек.
Агентство "Синьхуа" сообщило о семи жертвах взрыва.
Согласно информации, поступающей с места события, речь идет о теракте, который мог осуществить смертник. Добавим также, что в квартале Кфар Суса расположено много объектов оборонной инфраструктуры.
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