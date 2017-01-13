10 тысяч за ребенка семьям, проживающим в высокогорье. Инициатива депутатов

Депутаты парламента предлагают ввести денежную компенсацию при рождении или усыновлении ребенка семьям, которые проживают в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах. Соответствующий законопроект народные избранники вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, сумма компенсации составит 10 тысяч сомов. Получить ее можно по достижении ребенком возраста шести месяцев. Также компенсацию могут получить семьи, которые усыновляют ребенка в возрасте до полугода.

"Внесение данного законопроекта продиктовано ухудшением социально-экономического положения в целом по республике и необходимостью оказания государственной поддержки при рождении ребенка семьям, проживающим в условиях высокогорья. […] Предлагается выплачивать компенсацию по достижении ребенком шестимесячного возраста, так как с этого возраста чаще всего требуется вводить для ребенка витаминизированное дополнительное питание, а также оплачивать иные расходы, связанные с его содержанием", - говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Право на выплату денежной компенсации отменяется, если ребенок попадает в детский дом или другое детское учреждение, в случае смерти ребенка, а также, если семья выходит из гражданства Кыргызстана или меняет прописку и перестает постоянно проживать в условиях высокогорья.

Разработчики документа – депутаты Акылбек Жапаров, Бакирдин Субанбеков, Аскарбек Шадиев, Данияр Аттокуров, Кубанычбек Нурматов, Улукбек Ормонов, Алмасбек Акматов.

По предварительным данным парламентариев, в высокогорных, отдаленных и труднодоступных зонах проживают около 1,2 миллиона человек. Они подсчитали, что число родившихся детей в год в указанных зонах может составлять около 33 тысяч.

Напомним, ранее депутат Дастан Жумабеков предлагал выдавать всем новорожденным кыргызстанцам пособие в размере от 30 до 50 тысяч сомов в течение года.

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