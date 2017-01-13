Депутат: У народа должна быть свобода в выборе школы

У народа должна быть свобода в выборе образовательного учреждения. Об этом сегодня, 13 января, в рамках встречи без галстуков заявил депутат парламента от фракции СДПК Абдувахаб Нурбаев.

Отметим, на встрече парламентариев с журналистами инициаторы поправок в Налоговый кодекс объясняют их необходимость.

Напомним, согласно предлагаемым изменениям, частные школы освобождаются от ряда статей налогов.

По словам Нурбаева, послабления частным школам повысят их конкурентоспособность среди образовательных учреждений.

"Численность населения в Бишкеке растет, однако потребность в школах остается высокой. В Бишкеке, например, не хватает 20 школ, в Оше - 5-6. Когда я был депутатом Ошского горкенеша, увидел, что в одном классе по 46 учеников сидят за партами. Для того чтобы нагрузку на государственные школы снизить, нужны новые. Освободив частные школы от налогов, мы дадим возможность для строительства школ. Если их будет больше, соответственно, снизятся цены на образование. Повысится качество образования", - сказал Нурбаев.

URL: http://www.vb.kg/353564