То ли Азимжан Аскаров золотоголовый, то ли просто предлог…

Международная организация защиты журналистов призвала Всемирный банк прекратить финансирование проектов в Кыргызстане, пока сидящий в заключении Азимжан Аскаров не выйдет на свободу.
До этого говорили «если мы не внесем изменения в Основной закон, то мировые организации потребуют освобождения Азимжана Аскарова», мы нашли выход и изменили Основной закон.
А что теперь случилось? Если Всемирный банк выставит требование, то как и что ответит власть? Или с претензиями к Всемирному банку надо будет вносить необходимые изменения также в банковские законы? То ли Аскаров золотоголовый, то ли просто предлог… А ведь человек должен отвечать головой за содеянное руками. Нам следовало бы осторожней играть с этим злосчастным Аскаровым.
Ничего не случится, если Всемирный банк не даст денег, всего-то худо придется тем, кто расхватывал и проедал поступавшие гранты. Если б можно было стать счастливым от получаемых грантов и кредитов, то Кыргызстан давно бы осчастливился. Поступающие гранты, кредиты исчезают как вода в песок.
Источник: Fakt.kg, перевод: gezitter.org
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