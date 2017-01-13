Государственное агентство по антимонопольному регулированию намерено принять меры к продающим дорого лекарства, и к закрывающим на это глаза руководителям больниц

Глава Государственного агентства по антимонопольному регулированию Кыргызской Республики Болсунбек Казаков сегодня, 12 января, на круглом столе предоставил информацию о мониторинге, выявившем постоянную разницу в ценах на лекарства, продающиеся внутри медицинского учреждения и за его пределами.
Глава Государственного агентства по антимонопольному регулированию Кыргызской Республики Болсунбек Казаков сегодня, 12 января, на круглом столе предоставил информацию о мониторинге, выявившем постоянную разницу в ценах на лекарства, продающиеся внутри медицинского учреждения и за его пределами.
«Установлено, что цены на лекарства, продающиеся внутри медицинских учреждений в 2 раза выше, чем продающиеся за их пределами. Кроме того, крайне важные лекарственные препараты на территории страны продаются в 10 раз дороже, чем в Америке и Европе. Фармацевтическим компаниям надо было взять на логистический учет закупочные цены, продавать с добавлением потраченных расходов», - говорит Казаков.
Глава государственного агентства дополнил, что агентство проведет расследование закрытия аптек и закрывающих на это глаза директоров.
«В Государственное агентство по антимонопольному урегулированию поступила жалоба от граждан. По их словам, в поликлиниках и больницах лекарства продаются дороже, чем в других аптеках», - говорит Б. Казаков.
Стало известно о подтверждении этого факта в ходе мониторинга.
Источник: SUPER.KG, перевод: gezitter.org
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