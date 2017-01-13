Убийцу посла России в Турции похоронят в безымянной могиле

Мевлюта Алтынташа - убийцу посла России в Турции Андрея Карлова - похоронят в безымянной могиле на кладбище для бездомных.
Такое решение принято в связи с тем, что его родственники не стали забирать его тело из морга, сообщило агентство «Анадолу».
Как отмечается, по закону родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, оно же находится в морге 24 дня. В связи с этим власти начали проработку вопроса предания его земле. После окончания всех процедур тело террориста передадут представителям муниципалитета для захоронения на кладбище для бездомных.
Фото ТАСС. Улицу Каръягды, где расположено посольство России в Турции, переименовали в честь Андрея Карлова
Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего - полицейского Мевлюта Мерт Алтынташа - ликвидировали местные силы безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Андрею Карлову присвоили звание Героя России.
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