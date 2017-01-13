Сын президента Таджикистана назначен мэром Душанбе

Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомали назначен мэром Душанбе. Соответствующий указ подписал президент страны, пишет таджикская редакция радио «Азаттык».
Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомали назначен мэром Душанбе. Соответствующий указ подписал президент страны, пишет таджикская редакция радио «Азаттык».
29-летний Рустам Эмомали ранее занимал пост главы Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Таможенной службы и Федерации футбола страны.
Он заменил 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, который был мэром Душанбе последние 20 лет.
Азаттык
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