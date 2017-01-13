В Петербурге врачи спасли жизнь кыргызстанца, которого порезали неизвестные

В российском городе Санкт-Петербурге врачи спасли жизнь гражданина Кыргызстана.
После операции мужчина находится в реанимационном отделении под постоянным наблюдением врачей, пишет life.ru. Его состояние оценивается как тяжелое.
По данным издания, в ночь на 12 января в одну из больниц был доставлен 32-летний кыргызстанец с глубокими порезами лица и шеи. По предварительной информации, на пострадавшего напал с ножом неизвестный на проспекте Энергетиков.
Азаттык
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