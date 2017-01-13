Футбол: сборная Кыргызстана потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА и в обновленном рейтинге на сегодня, 12 января, занимает 144-е место. Об этом сообщает Международная федерация футбола.
Отметим, сборная Кыргызстана 2016 год завершила на 122-м месте среди 209 стран.
Рейтинг сборной Кыргызстана среди азиатских стран (АФК) также ухудшился на одну позицию и теперь занимает 16-е место среди 46 стран. Лидером в Азии уже несколько месяцев является Иран, который находится на 29-м месте рейтинга ФИФА. На втором месте сборная Южной Кореи (37-е место), а на третье место вышла сборная Австралии (44-е место).
По данным Федерации футбола Кыргызстана, согласно обновленному рейтингу, сборная Кыргызстана окажется в первой корзине перед жеребьевкой отборочного раунда Кубка Азии-2019.
Таким образом, из возможных соперников исключаются сборные Иордании, Омана, Филиппин, Бахрейна и Северной Кореи.
Возможными соперниками оказались:
Вторая корзина: Индия, Палестина, Таджикистан, Вьетнам, Гонг-Конг и Туркменистан
Третья корзина: Мальдивы, Ливан, Йемен, Афганистан, Китайский Тайбэй, Мьянма
Четвертая корзина: Малайзия, Сингапур, Лаос, Камбоджа, Непал и Бутан
Отметим, жеребьевка состоится 23 января.
Напомним, в прошлом году Кыргызстан шесть раз обновил рекорд по улучшению своего рейтинга в ФИФА. В настоящее время лучшим показателем является исторический рекорд - 99-е место. За год сборная Кыргызстана дважды вошла в топ-100 лучших сборных команд мира. Впервые в истории это произошло девять месяцев назад, когда сборная заняла 100-е место в рейтинге.
До этого лучшим показателем Кыргызстана в рейтинге ФИФА считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е место.
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