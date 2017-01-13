В ходе рабочей поездки по Баткенской области премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью Лейлекского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы.
Как сообщил руководитель центра Фархад Абдалиев, на сегодня в учреждении работает восемь человек. Диагностический центр занимается серологическим исследованием крови, молока сельскохозяйственных животных на бруцеллез, сап, трипаносомоз, эпидидимит, а также бактериологическими исследованиями на инфекционные заболевания. Он отметил, что из-за нехватки финансовых средств на протяжении долгого времени не осуществлялась модернизация материально-технической базы центра.
Премьер-министр, осмотрев центр ветеринарной диагностики и экспертизы, подчеркнул, что его здание требует обновления, как и сама лаборатория. Он отметил, что сейчас в рамках совершенствования инфраструктуры в соответствии с требованиями ЕАЭС в стране идет поэтапное обновление и строительство лабораторий в регионах.
Руководитель центра Фархад Абдалиев также проинформировал, что в настоящее время центр полностью готов к началу идентификации животных, специалисты соответствующих органов прошли необходимое обучение.
Сооронбай Жээнбеков отметил важность процесса идентификации животных, который проводится в целях приведения в соответствие с мировыми стандартами требований при экспорте сельскохозяйственной продукции животного происхождения. Соответствующим государственным органам поручено в ближайшее время начать работу по идентификации животных.
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