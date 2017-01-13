Милиционеры задержали бишкекчанина подозреваемого в угоне

Бишкек, "Саясат kg". 11 января текущего года с заявлением в УВД Ленинского района обратился 25-летний бишкекчанин К.В. Заявитель сообщил, что около 02:00 часов неизвестные лица, незаконно завладели автомашиной марки “Хонда Акура”, припаркованной на пересечении улицы Фрунзе и бульвара М. Гвардия.
Бишкек, "Саясат kg". 11 января текущего года с заявлением в УВД Ленинского района обратился 25-летний бишкекчанин К.В. Заявитель сообщил, что около 02:00 часов неизвестные лица, незаконно завладели автомашиной марки “Хонда Акура”, припаркованной на пересечении улицы Фрунзе и бульвара М. Гвардия.
Сотрудниками Управления патрульной милиции, по “горячим следам” задержан
19-летний А.А. проживающий в столице.
В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.
Следственным отделом УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по
признакам преступления предусмотренного статьёй 172 УК КР (незаконное
завладение автотранспортным средством). Проводится дальнейшее
расследование.
Пресс-служба МВД КР
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