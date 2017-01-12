Депутаты СДПК проигнорировали сессию Джалал-Абадского горкенеша

Депутаты от фракций СДПК и «Кыргызстан» не явились на первую сессию Джалал-Абадского городского кенеша.
Как сообщил депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, три фракции – «Онугуу-Прогресс», «Ата Журт Мекенчил» и «Республика - Ата Журт» - создали коалицию большинства под названием «Единство» (Биримдик).
Члены фракций СДПК и «Кыргызстан» на первой сессии горкенеша отсутствовали.
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Кстати, схожая ситуация наблюдается и в Кара-Балтинском городском кенеше. Уже трижды его депутаты не смогли собраться на сессию, чтобы избрать спикера. Основная причина – неявка депутатов коалиции большинства, в которую также входят представители СДПК.
Напомним, выборы в местные кенеши прошли 11 декабря 2016 года.
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