МИД: кыргызстанец устроил ДТП в России. Погиб 4-летний ребенок

МИД КР подтвердил сообщения российских СМИ о том, что гражданин Кыргызстана стал виновником ДТП в Саратовской области, в результате чего скончался 4-летний мальчик.
ДТП произошло вечером на трассе Нижний Новгород – Саратов в Петровском районе Саратовской области. Столкнулись три машины - грузовой автомобиль Hyundai, легковые автомобили "ВАЗ-21093" и Daewoo.
За рулем грузового автомобиля находился гражданин Кыргызстана Б.Ш., 1986 года рождения.
По предварительной версии, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем "ВАЗ-21093" и Daewoo, в результате чего 4-летний мальчик в "ВАЗ-21093" от полученных травм скончался на следующий день.
Следственный отдел Саратовской области возбудил уголовное по статье 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.
Кыргызстанца взяли под стражу на два месяца.
URL: http://www.vb.kg/353461
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!