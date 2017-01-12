Филиппинцам начнут предлагать бесплатные презервативы

Правительственным учреждениям на Филиппинах приказано предоставить бесплатные противозачаточные средства приблизительно шести миллионам женщин, которые не могут их получить, сообщает Би-би-си.
Президент Родриго Дутерте заявил, что таким образом хочет сократить число нежелательных беременностей, особенно среди бедных слоев населения.
Его распоряжение, как ожидается, встретит жесткую оппозицию со стороны Римско-католической церкви, которая пользуется огромным влиянием в стране. Более 80 процентов филиппинцев - католики.
Предшественнику Дутерте пришлось несколько лет бороться за принятие закона об ограничении рождаемости, предусматривающем бесплатную выдачу контрацептивов в медицинских учреждениях.
Однако спустя два года после вступления закона в силу в стране остается около шести миллионов женщин, испытывающих нехватку средств планирования семьи, из них два миллиона женщин находятся за чертой бедности, говорится в распоряжении Дутерте.
Президент потребовал у правительственных учреждений выявить пары, которые страдают от нехватки средств контроля за рождаемостью, а также заняться проблемами дефицита контрацептивов в деревнях, передает Ассошиэйтед пресс.
Эта мера - важный шаг в борьбе с бедностью на Филиппинах, сообщает агентство со ссылкой на министра экономического развития Эрнесто Перния.
Министр надеется сократить уровень бедности до 13% к 2022 году; в прошлом году он оставлял 21,6%.
По его словам, правительство считает, что предоставление бесплатных контрацептивов "поддерживает жизнь, поддерживает женщин, поддерживает детей и поддерживает экономическое развитие".
По данным ООН, Филиппины - единственное государство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уровень подростковых беременностей вырос за последние 20 лет. В стране проживает около 103 млн человек.
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