195 человек пострадали от гололеда. Как избежать падения

Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под машину. С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

С 1 по 10 января с уличной травмой в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии обратились всего 195 человек.

Из них госпитализированы 40 (переломы верхних конечностей – 13, переломы нижних конечностей - 22), получили амбулаторное лечение 155 человек.

Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать правила поведения на улице в гололед:

Внимание и осторожность

Это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед.

Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться.

На дороге

При движении ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Двигаться надо, по возможности, подальше от проезжей части. В то же время нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки.

Пересекая проезжую часть дороги, следует быть предельно внимательным. Переходить на другую сторону улицы надо исключительно по пешеходному переходу.

Ступеньки и обувь

Огромную опасность в гололед представляют ступеньки; но если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз, настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации.

Зимняя обувь должна быть удобной и малоскользящей. Можно наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, на сухую подошву и каблук (наклейку сделайте крест-накрест или ле­сенкой). Можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой.



Если падения не удалось избежать

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону так, как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы.

Реакция

Если в момент соприкосновения с землей, вам удастся перекатиться (такой перекат существенно снижает силу удара), то, скорее всего, максимум что вам грозит – это синяк или небольшой ушиб. Такие действия получаются, как правило, у тех, кто занимается спортом, – регулярные тренировки помогают выработать нужную реакцию, сохранить равновесие в экстренной ситуации.

Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь к медицинскому работнику.

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