Когда Жанторо Сатыбалдиев был премьер-министром
Когда Жанторо Сатыбалдиев был премьер-министром, выяснилось, что когда он руководил дирекцией по восстановлению городов Оша и Джалал-Абада пропали 6 млрд сомов, словно вода, попавшая в песок. Тогда он лишился высокопоставленной должности и с тех пор сидит смирно, боится уголовного преследования. Честно говоря, отстроенные упомянутой дирекцией многоэтажные дома на юге Кыргызстана оказались некачественными, миллиарды сомов пропали без вести. В связи с этим в свое время расшумелись депутаты V созыва Жогорку Кенеша. Была сформирована депутатская комиссия, были раскрыты некоторые дурные дела. От Генпрокуратуры потребовали возбуждения уголовного дела. Но с тех пор никто не понес ответственность. Жанторо ака отлеживается в берлоге. Не нашлись люди, которые потребовали бы у него ответить головой за то, что он сделал руками. Наверное, в таких случаях принято говорить: "Сиди смирно и разбогатеешь".
Источник: газета "Фабула пресс" №83 от 10.01.2016 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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