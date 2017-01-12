Кандидат в мэры Албек Ибраимов не явился на дебаты

Сегодня будет избран мэр города Бишкека.
Состязаться будут два кандидата: выдвинутый от коалиционного большинства городского кенеша Албек Ибраимов и от оппозиционной фракции "Онугуу" Нурдин Абдылдаев.
До этого Нурдин Абдылдаев вызвал на открытые дебаты Албека Ибраимова. Действующий мэр дал согласие, дебаты должны были состояться вчера вечером. Но он не пришел.
При этом пресс-служба мэрии ранее информировала, что Албек Ибраимов готов к открытым дебатам.
Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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