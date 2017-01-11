ССБ МВД: За вымогательство взятки задержан сотрудник Тонского РОВД

Бишкек, "Саясат. kg". 9 января 2017 года в Службу собственной безопасности МВД обратился житель Тонского района

с заявлением о принятии мер к сотруднику Тонского РОВД Иссык-Кульской области, который с декабря прошлого года вымогает у двоих граждан денежные средства в сумме 50 тысяч сомов за положительное решение вопроса поступившего заявления в отношении последних.



В тот же день по данному факту Генеральной прокуратурой КР было

возбуждено уголовное дело по ст.313 (Вымогательство взятки) УК КР.

10 декабря 2017 года примерно в 19 часов сотрудниками ССБ МВД совместно

с работниками Генеральной прокуратуры в рамках возбужденного уголовного

дела проведены следственно-оперативные мероприятия. При получении

предмета взятки - денежных средств в размере 10 тысяч сомов в селе

Торт-Куль Тонского района с поличным задержан сотрудник этого же РОВД.

Задержанный оперуполномоченный ОУР Э.С. в порядке ст.94 УПК КР водворен

в ИВС ГУВД г.Бишкек. Расследование проводит Генеральная прокуратура КР.

Пресс-служба МВД