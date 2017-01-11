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Сотрудниками милиции задержан автоугонщик

Бишкек, "Саясат. kg". В дежурную часть УВД Свердловского района г.Бишкек поступило заявление  от 31-летнего местного жителя о том, что он припарковал свой автомобиль  «Субару-Ланкастер» по месту жительства, а когда вернулся, не обнаружил  его на месте.


В ходе установления подробностей случившегося сотрудники милиции 
опросили заявителя и жильцов близлежащих домов. На раскрытие 
преступления были ориентированы все патрульные наряды милиции района.
В результате разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
установлено, что преступление совершил житель ж/м Бакай-Ата 1979 года 
рождения.

 

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. 
Сотрудники милиции проверяют его на причастность к аналогичным 
преступлениям.

 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьи 172 Уголовного Кодекса Кыргызской 
Республики.

 

Ведется следствие.

           

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