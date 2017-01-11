Сотрудниками милиции задержан автоугонщик

Бишкек, "Саясат. kg". В дежурную часть УВД Свердловского района г.Бишкек поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что он припарковал свой автомобиль «Субару-Ланкастер» по месту жительства, а когда вернулся, не обнаружил его на месте.
В ходе установления подробностей случившегося сотрудники милиции
опросили заявителя и жильцов близлежащих домов. На раскрытие
преступления были ориентированы все патрульные наряды милиции района.
В результате разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска
установлено, что преступление совершил житель ж/м Бакай-Ата 1979 года
рождения.
Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Сотрудники милиции проверяют его на причастность к аналогичным
преступлениям.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного статьи 172 Уголовного Кодекса Кыргызской
Республики.
Ведется следствие.
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