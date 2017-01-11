"Кыргызские железные дороги" причинили государству ущерб в миллионы долларов

Госпредприятие "Кыргызские железные дороги" путем искусственного завышения унифицированных тарифов причинило Кыргызстану ущерб в размере 115 миллионов долларов.

Об этом стало известно на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша во время заслушивания итогового отчета рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения относительно отсрочки на 24 месяца применения после вступления в ЕАЭС унифицированных тарифов к перевозимым железнодорожным транспортом грузов.

Руководитель указанной рабочей группы Тынчтыкбек Конушбаев отметил, что после вступления страны в ЕАЭС грузоперевозки, сравнительно с временем до вступления в объединение, получаются дороже, в то время как, по логике, должно быть наоборот:

- По причине халатной и безответственной инициативы руководства госпредприятия "Кыргызские железные дороги" экономике Кыргызстана причинен огромный ущерб в размере 115 миллионов долларов. Транзитный тариф за ввоз и вывоз грузов по железной дороге, сравнительно с унифицированным, используется выше в несколько раз. Например, стоимость провозки тонны бензина по транзитному тарифу составляет 60,5 долларов, а по унифицированному – 18,4 долларов, разница составляет 42,1 долларов. Можете сегодня посчитать, какой причиняется ущерб.

Реальные цифры могут быть больше озвученных, отметил Конушбаев, добавив, что в настоящее время работу по этому вопросу ведет Счетная палата. Наряду с этим представители рабочей группы напомнили, что данный вопрос до этого поднимался на пленарном заседании парламента и другими депутатами. Было сообщено, что, благодаря отсрочке, большую выгоду извлекают "Казахстанские железные дороги". Не секрет, что вследствие этого в большинстве страдают кыргызстанские предприниматели.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что на основании его распоряжения создана комиссия по госпредприятию "Кыргызские железные дороги" и до выведения заключения рано высказывать определенное мнение:

- На саммите президентов стран-членов ЕАЭС 26 декабря прошлого года мы подписали соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном об отсрочке введения унифицированного тарифа. Моим приказом была создана комиссия по деятельности госпредприятия "Кыргызские железные дороги". Сейчас комиссия работает по этому вопросу. После выведения заключения мы придем к определенному решению. Пока что по данному вопросу рано еще что-либо говорить определенное, думаю я.

Депутат Акылбек Жапаров заявил, что отсрочка унифицированных тарифов через железные дороги на 24 месяца после вхождения в ЕАЭС нанесла ущерб госбюджету на 1 млрд 200 млн сомов. Из-за отсрочки унифицированных тарифов за этот период государство недополучило минимум 150-200 млн долларов.

"Отсрочку унифицированных железнодорожных тарифов можно считать изменой. Был нанесен удар по репутации ЕАЭС, где говорится о снижении тарифов, а не наоборот. Это не шутки, а большой и тревожный сигнал", - сказал А. Жапаров.

Депутат предложил Антикоррупционной службе выяснить, кто именно был на стороне казахстанских железнодорожников во время принятия решение по отсрочке унифицированных тарифов. Также депутат предложил комитету найти виновных и наказать как изменников Родины, так как государству причинен ущерб в особо крупных размерах.

Напомним, сегодня профильный комитет заслушал отчет рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения по отсрочке в 24 месяца применения Кыргызстаном унифицированных тарифов в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию, а также вопросу предоставления в аренду тепловозов и вагонов "Кыргызские железные дороги".

Источник: maralfm.kg

http://www.gezitter.org/economics/56692/