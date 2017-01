Печать

Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 6 Ученые Кыргызстана получили доступ к платформе Web of Science Эта платформа является “золотым” стандартом в области научно-исследовательской аналитики Бишкек, “Саясат.kg”. Ученые из Кыргызстана получили доступ к 28,5 тысячам мировых научных журналов. Соответствующее соглашение было подписано Министерством образования и науки и компанией Clarivate Analytics. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР. В рамках подписанного документа все образовательные учреждения и научные организации Кыргызстана получили доступ к международной наукометрической платформе Web of Science. Эта платформа является “золотым” стандартом в области научно-исследовательской аналитики благодаря качеству данных, строгой политике отбора контента и архиву публикаций почти за два столетия. Данная платформа включает в себя три основных индекса – Science Citation Index Expanded (в области естественных наук), Social Sciences Citation Index (в области общественных наук), и Arts & Humanities Citation Index (в области гуманитарных наук и искусства) – все из них доступны для пользователей Кыргызстана. База данных Web of Science предлагает доступ к текущим и архивным данным по различным областям научного знания из более чем 28 500 журналов, 17 000 из которых составляют Web of Science Core Collection – коллекция наиболее престижных мировых научных журналов и обширно используемая в мире база данных для исследовательской оценки (тематическое информирование, справочно-библиографическое обслуживание, поисковый интерфейс для пользователей любого уровня (ученые, аспиранты, студенты), аналитические инструменты - библиометрические исследования). Благодаря соглашению учёные из Кыргызстана стали частью международного сообщества пользователей Web of Science, насчитывающему 20 миллионов человек. Справочно: Clarivate Analytics (ранее – подразделение по интеллектуальной собственности и научным исследованиям компании Томсон Рейтер) является международной компанией, в которой работает около 4 000 человек в более чем 100 странах мира. Добавить комментарий