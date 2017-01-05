Лидеры Узгена отправились на свою малую родину

Когда генерал-лейтенант Эльмурза Сатыбалдиев сидел в тюрьме, его кровный друг Болот Эркебаев чувствовал себя одиноким, мучился, болел в духовном плане.
Когда генерал-лейтенант Эльмурза Сатыбалдиев сидел в тюрьме, его кровный друг Болот Эркебаев чувствовал себя одиноким, мучился, болел в духовном плане. А когда товарищ вышел на свободу, Болот мырза буквально ожил, он собирается с другом отправиться в Узген 5 января. Их будут сопровождать большая группа товарищей, братишек. Они принесут животное в жертву, поздороваются с народом, затем вернутся. Тяжело найти друга вроде Болота, этот человек не рвется в политику, умеет анализировать и указывать верное направление. Желаем счастливого пути, уважаемые друзья!
Источник: газета "Азия news" №1 от 05.01.2017 / стр. 1, перевод: gezitter.org
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