Поп-звезда Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

Поп-звезда, обладательница шести премий "Грэмми", пятидесятилетняя Джанет Джексон родила первенца.

Роды прошли успешно, сообщил журналу People официальный представитель Джексон. Сына певицы назвали Эйсса.

Отцом первенца стал третий муж Джексон, катарский бизнесмен Виссам аль-Мана, чья компания занимается продажей одежды luxury-брендов в странах Персидского залива. Аль-Мана младше Джексон на девять лет, пишет BBC.

Джанет Джексон - известнейшая американская поп- и RnB-певица, композитор, автор песен и актриса, начавшая свою карьеру в восьмидесятых годах. Джанет - младшая сестра скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет Майкла Джексона.

В активе Джексон - одна номинация на "Оскар", 34 премии журнала Billboard, 20 номинаций на "Грэмми", из которых шесть завершились победой, и ряд других наград.

По данным журнала Billboard, Джанет Джексон входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп музыки: по всему миру продано более 100 миллионов копий ее записей.

Азаттык