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В Джалал-Абаде по обвинению в избиении милиционера задержан владелец бани

В городе Джалал-Абаде по подозрению в избиении сотрудника милиции задержаны владелец бани «Керемет» и его товарищ.

Об этом «Азаттыку» сообщили в УВД области.

 

По ее данным, одна из клиенток бани подверглась давлению со стороны своих родственников, вызвали милицию. Владелец бани и его товарищ в состоянии алкогольного опьянения напали на прибывшего по вызову милиционера.

 

По этому факту возбужденно уголовное дело. Ведется следствие.

 

 

Азаттык

           

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