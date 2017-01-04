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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 4 В Джалал-Абаде по обвинению в избиении милиционера задержан владелец бани В городе Джалал-Абаде по подозрению в избиении сотрудника милиции задержаны владелец бани «Керемет» и его товарищ. Об этом «Азаттыку» сообщили в УВД области. По ее данным, одна из клиенток бани подверглась давлению со стороны своих родственников, вызвали милицию. Владелец бани и его товарищ в состоянии алкогольного опьянения напали на прибывшего по вызову милиционера. По этому факту возбужденно уголовное дело. Ведется следствие. Азаттык Добавить комментарий